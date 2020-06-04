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Hürriyet
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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM- Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2020 - 09:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul Valiliği karar almıştı! Toplu ulaşımda yeni dönem başladı

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Ulaşım Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlandı. Yeni dönemin ilk gününde metrobüslerde yoğunluk yaşandı.

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  • İstanbulda toplu ulaşımda yeni dönem başladı
  • İstanbulda toplu ulaşımda yeni dönem başladı
  • İstanbulda toplu ulaşımda yeni dönem başladı
  • İstanbulda toplu ulaşımda yeni dönem başladı
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Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair İstanbul Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda ayakta yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu.

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti. Metrobüslerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar bir sonraki aracı beklerken, belirlenen yolcu kapasitelerini dolduran metrobüslerin ise yoluna devam ettiği görüldü.

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