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GeriGündem Son dakika haberler... İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
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AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Son dakika haberler... İstanbulda terör operasyonu Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Son dakika haberler... İstanbulda terör operasyonu Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberler... İstanbulda terör operasyonu Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında

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