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Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İstanbul'da terör operasyonu!

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Son dakika haberler: İstanbul'da terör operasyonu!
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemlerde, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisin şüphelilere yönelik operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.

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