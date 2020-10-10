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AA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 01:56 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul'da PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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Son dakika haberler... İstanbul'da PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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