DHA
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Son dakika haberler: İstanbul'da orman yangını!
Son dakika haberine göre, İstanbul Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Ümraniye'de bulunan ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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