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Haber Giriş: 24.09.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul'da öğrenci ve personel servis ücretlerine zam

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Son dakika haberler... İstanbul'da öğrenci ve personel servis ücretlerine zam
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İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.

İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam UKOME toplantısında kabul edildi. Yüzde 11,50'lik zam oranı alt komisyonda belirlenmişti. Servisçilerin zam talebi ise yüzde 33,15'ti. Zammın ardından İstanbul'da en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu.

Son dakika haberler... İstanbulda öğrenci ve personel servis ücretlerine zam

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