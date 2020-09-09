Son dakika haberler: İstanbul'da minibüslere ayakta yolcu denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Halk otobüsü, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ne kadar yolcu alınacağı ise İlçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınacak kararların ardından belli olacağı öğrenildi. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada minibüslerin fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.



Anadolu Yakası'nda ise denetim noktası Kadıköy, D-100 Karayolu Bostancı mevkii oldu. Burada da Sivil Trafik ekipleri minibüsleri durdurdu. Minibüslerde ayakta yolcuya rastlanmazken bir minibüs şoförüne emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi. İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

ESENYURT'TA YİNE AYNI MANZARA; MİNİBÜSTE AYAKTA GİDEN 21 YOLCU ÇIKTI



Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda da trafik polisleri denetim yaptı. Burada birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görülürken, bir minibüsten 12 yerine 33 yolcu çıktı.



21 yolcu araçtan indirildi. Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Durdurulan bir başka minibüste de 12 yolcu olması gerekirken 24 yolcu olduğu tespit edildi.