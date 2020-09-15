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Hürriyet
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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

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İstanbul'da karantina ihlali yapanlar polis ekipleri eşliğinde ambulansla öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

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  • İstanbulda karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor
  • İstanbulda karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor
  • İstanbulda karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor
  • İstanbulda karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde karantina ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi. Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi.

Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.  Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti. Sancaktepe'de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.

Son dakika haberler: İstanbulda karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

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