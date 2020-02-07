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İHA - DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:30,Son Güncelleme:/

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı.. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı..

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İstanbul Bağcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar yağışı başladı. İstanbul'da saat 17:30 saatlerinde artan kar yağışı etkisini arttırdı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar yağışının diğer ilçelere göre daha etkili olduğu gelen ilk haberler arasında.. İşte İstanbul'dan gelen son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Bağcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar yağışı başladı.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı.. İstanbulda beklenen kar yağışı başladı..

Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Büyükçekmece'de ise yağış tedbirleri kapsamında yol kenarlarında ekiplerin önlem aldıkları görüldü.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı.. İstanbulda beklenen kar yağışı başladı..

Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor.

İstanbulda kar yağışı için önemli uyarı İBB saat verdi
İstanbul'da kar yağışı için önemli uyarı! İBB saat verdi
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