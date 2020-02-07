Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı.. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı..
İstanbul Bağcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar yağışı başladı. İstanbul'da saat 17:30 saatlerinde artan kar yağışı etkisini arttırdı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar yağışının diğer ilçelere göre daha etkili olduğu gelen ilk haberler arasında.. İşte İstanbul'dan gelen son dakika haberleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Bağcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar yağışı başladı.
Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Büyükçekmece'de ise yağış tedbirleri kapsamında yol kenarlarında ekiplerin önlem aldıkları görüldü.
Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor.
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