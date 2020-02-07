Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı.. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Bağcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar yağışı başladı.

Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Büyükçekmece'de ise yağış tedbirleri kapsamında yol kenarlarında ekiplerin önlem aldıkları görüldü.

Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor.