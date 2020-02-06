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Müge YARIMBATMAN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

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Son dakika haberler... Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Saat 15.45 sıralarında başlayan kar yağışı, vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte kentin batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış, saat 15.45 sıralarında Büyükçekmece'de de etkili oldu. Vatandaşlar sulu kar ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı ve yol kenarlarındaki belirli noktalara tuz yığınları konuldu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Nurhayat Hakmal isimli bir vatandaş karın yağmasını istediğini söylerken, bir başka vatandaş da “Kar yağmasını uzun zamandır bekliyorduk. İyi ki yağdı" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da kar yağışı için bugünü işaret etmişti. MGM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın öğle saatleri itibariyle karla karışık olması bekleniyordu. Yağış akşam saatlerinde kar şeklinde görülecek. Cuma ve cumartesi günü de kar şeklinde devam edecek.

 

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