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Oğuzcan YAZAR - Alper KORKMAZ  - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- İHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 08:52,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bu sabah İstanbul... Tek tek kontrol edildi

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Corona virüsle mücadele kapsamında toplu taşımada  'maske' takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da vatandaşların kurala uyduğu görüldü. Ayrıca alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul’a araç giriş ve çıkışlarının durdurulmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu’ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

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  • İstanbulda corona virüs tedbirleri
  • İstanbulda corona virüs tedbirleri
  • İstanbulda corona virüs tedbirleri
  • İstanbulda corona virüs tedbirleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında bulunan toplu taşımada maske takma zorunluluğuna vatandaşların uyduğu görüldü. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti.

Maskesi bulunmayan vatandaşlara da metrobüs duraklarının girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından maske verildi. Görevliler vatandaşlara maskesiz yolculuk edemeyeceğini de belirterek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HERKESİN KURALA UYDUĞUNU GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ

Altunizade Metrobüs Durağını kullanan bir vatandaş," Böyle bir karar alınması iyi oldu. Herkesin bu kurala uyduğunu gördüm. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA KORONA VİRÜS DENETİMİ DEVAM EDİYOR

Korona virüse(corona virüs) karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul’a araç giriş ve çıkışlarının durdurulmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu’ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

Polis ve jandarma ekipleri TEM Otoyolu'nda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.

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