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DHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 17:24,Son Güncelleme:/

İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor

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İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında da gece hizmeti vermeye başlıyor.

Şehir Hatları A.Ş vapurları, Cuma ve Cumartesi geceleri, 4  iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak. İlk gece seferi, yarın gece yapılacak. Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden yapılacak gece seferleri ve saatleri şöyle olacak:

- Cuma gecesi Kadıköy’den 01.30, 02.35, 03.45 ve 04.55’te kalkacak vapurlar Karaköy ve Beşiktaş’a gidecek.

- Cuma gecesi Karaköy’den 01.50, 02.55, 04.05 ve 05,15'te  kalkacak vapurlar Beşiktaş ve Kadıköy’e gidecek.

- Cuma gecesi Beşiktaş’tan 00.00, 00.15, 00.30, 00.45, 01.00, 01.30,02.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.20 ve 06.30’da kalkacak vapurlar Üsküdar’a gidecek.

- Cumartesi gecesi Beşiktaş-Üsküdar arasındaki seferler 00.00’da başlayacak ve 15 dakikada bir karşılıklı yapılacak.

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