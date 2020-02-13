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Ali ABLAY / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İstanbul'da gaybubet evlerine operasyon: 19 gözaltı...

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgütün elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler bulundu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde FETÖ/PDY terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında eyalet imamları, İstanbul İl imam yardımcısı, polis ve asker mahrem imamları ile FETÖ terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte kimlik kullandıkları belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise gaybubet hücre evlerinin giderlerinin karşılanması ve FETÖ terör örgütü mensuplarına dağıtılması için hazırlanarak zarflara koyulmuş himmet paraları, çok sayıda dijital örgüt materyali ve örgütün elebaşı olan Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi.

Son dakika haberler... İstanbulda gaybubet evlerine operasyon: 19 gözaltı...

Yakalanan 19 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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