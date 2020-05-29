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AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul'da eczanelerin açılış-kapanış saatleri değişti

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Son dakika haberler... İstanbul'da eczanelerin açılış-kapanış saatleri değişti
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İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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