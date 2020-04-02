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DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:19,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İstanbul'da eczanelerin açılış-kapanış saati değişti

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Son dakika haberler... İstanbul'da eczanelerin açılış-kapanış saati değişti
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından Corona Virüsü tedbirleri kapsamında eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir"

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