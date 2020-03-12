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DHA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İstanbul'da Corona Virüsü önlemleri: Etkinlikler iptal!

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Son dakika haberler... İstanbul'da Corona Virüsü önlemleri: Etkinlikler iptal!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.

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