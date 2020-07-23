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Hürriyet
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Ali ABLAY - DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul'da büyük operasyon! 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı

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İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile bağlantılı olduğunu belirlediği şüphelilere yönelik saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. 10 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yabancı uyruklu A.H., D.T., H.A., A.A., H.E.H., F.T. ve İ.M. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberler... İstanbulda büyük operasyon 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı

Öte yandan DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu R.R.'nin evinde yapılan aramalarda 19 bin lira, 6 bin 741 dolar, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan kişilerin olduğu belirlenen çeşitli ülkelere ait pasaportlar ve dijital materyaller ele geçirildi. R.R. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

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