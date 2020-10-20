Son dakika haberler: İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 156 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İstanbul genelinde bugün sabaha karşı önceden tespit edilen 588 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 246 polis ve 628 polis katılırken, 156 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında bir kişinin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.