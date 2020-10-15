MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberler... İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
GeriGündem Son dakika haberler... İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 15.10.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 16.55'te İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğini bildirdi.

Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıkları olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

Son dakika haberler... İstanbulda 3.2 büyüklüğünde deprem

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Marmara'nın depremsellik karakterini mikro depremler çözecek
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle