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Haber Giriş: 23.04.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul'da 100. Yıl konseri

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Son dakika haberler... İstanbul'da 100. Yıl konseri
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle İstanbul'da Gülhane Parkı'nda Mazhar Alanson ve Fuat Güner konser verdi.

Konser öncesi kısa bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Gelecek yıl coşkumuz, sevincimiz İstanbul'dan yine taşacak inşallah. Bugün Ramazan'ın arefesi aynı zamanda. Atatürk İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı rahmet ve şükranla yadediyorum'' dedi.

Son dakika haberler... İstanbulda 100. Yıl konseri

Konserde şarkıları MFÖ'den Mazhar Alanson ve Fuat Güner söyledi. ''Özkan neden yok'' sorusuna Fuat Güner cevap verdi. Güner, ''Özkan kanser tedavisi nedeniyle, doktorunun riskli olabilir uyarısı nedeniyle aramızda yok'' dedi. 

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