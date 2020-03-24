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AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İstanbul’da 1 milyon sahte maske ele geçirildi

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Son dakika haberler... İstanbul’da 1 milyon sahte maske ele geçirildi
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İstanbul Sultanbeyli’de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maskeyi ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

 Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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