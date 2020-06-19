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Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul Valisi'nden sokağa çıkma kısıtlaması duyurusu

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Son dakika haberler... İstanbul Valisi'nden sokağa çıkma kısıtlaması duyurusu
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İstanbul'da LGS günü okul çevrelerinde bulunan kırtasiyeler açık olacak. Kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın mesajı şöyle:

"Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır."

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