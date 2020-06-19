Son dakika haberler... İstanbul Valisi'nden sokağa çıkma kısıtlaması duyurusu

Vali Yerlikaya'nın mesajı şöyle:

"Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır."

Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların



⏰20 Haziran Cumartesi günü

⏰09.00 ila 15.00 arasında



uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.#KırtasiyeAçık ✏️✅



😷⬅️➡️🧴 pic.twitter.com/2KjLlw18KE — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2020