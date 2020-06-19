Son dakika haberler... İstanbul Valisi'nden sokağa çıkma kısıtlaması duyurusu
İstanbul'da LGS günü okul çevrelerinde bulunan kırtasiyeler açık olacak. Kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından duyurdu.
Vali Yerlikaya'nın mesajı şöyle:
"Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır."
Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2020
⏰20 Haziran Cumartesi günü
⏰09.00 ila 15.00 arasında
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.#KırtasiyeAçık ✏️✅
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