Son dakika haberler... İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz

Vali Yerlikaya, "İnsanlığın dönüm noktalarından birisine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Koronavirüs Salgını ile ilgili tedbirler bize geçici bir dönem olsa da farklı bir yaşam tarzını zorunlu kılıyor. Hep birlikte sabırla bu sürece uyum sağlamak için çalışıyoruz. İstanbul; dünyanın en büyük metropollerinden biri. 15 milyon 519 bin vatandaşımız; geçici koruma ve ikamet izinli 1 milyon 68 bin yabancıyla birlikte 16.5 milyonu aşkın nüfusa sahibiz. İstanbul genelinde; Devletimizin tüm kurumları, Yerel yönetimlerimiz, Meslek Odaları, Özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Özellikle sağlık çalışanlarımız.... Hepimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz." dedi.

Vali Yerlikaya, "Salgınla Mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz olarak veriyoruz. Maske dağıtımında PTT'ler ve Eczanelerimiz aktif bir rol üstleniyor. İstanbul genelinde bu güne kadar; PTT Şubelerimiz, 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7. 5 milyon maske Vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçeceğiz inşallah. Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine, 100 bin Pazarcılar Odamıza, 150 bin Taksiciler Odamıza, 200 bin Fırıncılar Odamıza, 150 bin Su Satıcıları Odamıza, 10 bin HAVAŞ Çalışanlarına, 200 bin Emlak Konut Şantiyelerinde Çalışan işçilerimize 150 bin Bayrampaşa ve Kadıköy Gıda Hallerine, 150 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.8 Organize Sanayi Bölgemize, Ve öncelikli sektörlerde bulunan 3034 firmamıza, 4 milyon 36 bin maskenin dağıtımına bugün başladık. Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek, Ve düzenli olarak yapılacak. Ayrıca, 17 Teknik Lisemizde günlük 500 bin maske üretimine ulaştık. Meslek liselerimiz, Öğretmen ve öğrencilerimiz de gönüllü olarak bu mücadelede yer alıyor. Okullarımızın ürettiği maske ve medikal ürünlerin Detaylarını haftaya ayrıca paylaşacağım. Cumhurbaşkanlığımızın kolonya ve maske paketlerini de 65 yaş ve üstü büyüklerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik. Geri kalanı da yakın zamanda tamamlıyoruz." diye konuştu.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA SEVE SEVE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanlarımız, mücadelenin en ön safında. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için, Otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda, 5.720 odayı onların hizmetine sunduk. Şuan 4.924 sağlık çalışanımız bu imkanı kullanıyor. Özel sektöre, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında; "Enterprise Türkiye" tarafından, 100 otomobil;

10 Minibüs, Hafta sonları, sağlık çalışanlarının ulaşımına destek vermek amacıyla "HAVAİST" tarafından 100 otobüs,"Otokoç" tarafından 42 binek araç, "Volvo Türkiye" tarafından 30 SUV araç.. İl Sağlık Müdürlüğümüze bedelsiz olarak tahsis edildi. Enterpirise Türkiye, Havaist, Otokoç ve Volvo Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza; Seve seve ve şükran hisleriyle destek vermeye devam edeceğiz"

"326 BİN VATANDAŞIMIZIN ÇAĞRISINA CEVAP VERDİK"

Vefa Sosyal Destek ekiplerinin çalışmalarını da paylaşan Yerlikaya, " Bu güne kadar; 326 bin vatandaşımızın çağrısına cevap verdik. 310 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını evlerine teslim ettik. 17 bin hemşerimizin de bilgi talebini karşıladık. Vefa Sosyal Destek çalışmaları için İntercity 150 araç tahsis etti. Hazreti Hatice Vakfı 39 motosiklet bağışladı. Bunlar, ilçelerimize teslim edildi. VEFA ekiplerimize destek veren, İNTERCITY Firmamıza ve Hz Hatice Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza ulaştırdığımız gıda kolilerinin ikinci hafta teslimleri de bitmek üzere." dedi

"ALIŞVERİŞİNİZİ LÜTFEN SON ANA BIRAKMAYIN"

Yerlikaya, "Geçen hafta olduğu gibi İstanbul genelinde bu gün 24.00 itibariyle Sokağa Çıkma Yasağı başlıyor. Marketler, bugün 21.00'e kadar açık... Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlarımız açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Sosyal izolasyonu temin, Sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin denetimleri, en üst seviyede yapacağız. Jandarmamız, Polisimiz, Sahil Güvenliğimiz Yine görevi başında olacak. Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak. Yasak; sizi, bizi, ülkemizi ve milletimizi korumak için uygulanıyor. Tüm tedbirler, Salgını kontrol etmek, Evde kalma süremizi kısaltmak için... İşi ne kadar sağlam tutarsak, o kadar başarılı olacağız. Son olarak Evinde Kal İstanbul diyorum." şeklinde konuştu.