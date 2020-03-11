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İHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İstanbul-Sofya tren seferlerine 'Corona Virüsü' engeli

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Son dakika haberler... İstanbul-Sofya tren seferlerine 'Corona Virüsü' engeli
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TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil Corona Virüsü sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı çeşitli tedbirler almaya devam eden şirket, İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerine bugün itibarıyla geçici olarak ara verdi.

Yüksek hızlı ve konvansiyonel trenler ile Marmaray ve Başkentray da dahil olmak üzere tüm tren setleri, günlük seferleri sonunda dezenfekte ediliyor. Yüksek hızlı trenlerde günlük 23 bin, konvansiyonel trenlerde 45 bin, Marmaray'da 430 bin, Başkentray'da ise 39 bin yolcu taşınıyor.

Bu arada, yeni tip 'Corona Virüsü'ne karşı kurumsal tedbirlerin yanı sıra, yolcular ve şirket personeli de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş ve videolarla bilgilendiriliyor.

Türkiye ile İran arasında demir yolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara-Tahran hattında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de Kovid-19 nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

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