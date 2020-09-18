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İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu

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Son dakika haberler: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu Fouad El Moussaoui, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkamadan yakalandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Eylül Salı günü yaptığı uygulamada bir Libya vatandaşı, pasaportundaki değişiklik üzerine gözaltına aldı. Bu kişinin  üzerinden sahte Almanya oturum kartı ve sahte Almanya sürücü belgesi ele geçirildi ve ekipler, geriye dönük yaptıkları kamera incelemelerinde aynı kişinin, bir erkek ve bir kadınla da irtibat kurduğunu belirledi. Erkeğin üzerinde sahte Belçika kimlik kartı, kadının üzerinden ise sahte Fransa oturum kartı bulundu. Şüpheliler, yapılan sorgulamalarında sahte belgeleri ismini Fouad olarak bildikleri bir kişiden aldıklarını ve Fouad’ın saat 20.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanarak Doha aktarmalı Sao Paola’ya gideceği bilgisini verdiler.  Bunun  üzerine harekete geçen polis ekipleri, uçuş bilgilerini teyit ederek Fouad’ı,  Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakaladı.  

16 Eylül'de adliyeye sevk edilen  Fas uyruklu Fouad El Moussaoui ‘Göçmen Kaçakcılığı’ suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi, diğer 3 kişi hakkında ise, resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

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