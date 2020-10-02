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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 02.10.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İstanbul metrosunda korkunç ölüm

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Son dakika haberler: İstanbul metrosunda korkunç ölüm
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ŞİŞLİ'de, metro hattının havalandırma şantiyesinde, bozulan iş makinesinin tamirini yapmak için altına giren Mustafa Vurucu, bir kepçeye bağlı bulunduğu kancanın yerinden çıkması sonucu düşen iş makinesinin altında kalarak öldü.

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  • İstanbul metrosunda feci ölüm
  • İstanbul metrosunda feci ölüm
  • İstanbul metrosunda feci ölüm
  • İstanbul metrosunda feci ölüm
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Kuştepe'deki Gayrettepe'deki metro şantiyesinde 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazı çalışmalarının devam ettiği şantiyede kullanılan 'bobcat' denilen mini yükleyici bozuldu. Mustafa Vurucu, kancaya bağlanılarak bir kepçe yardımıyla kaldırılan mini yükleyicinin altına girerek tamir yapmaya başladı. Tamirat sırasında, kancanın kepçeye bağlı kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı.

Kepçeden kurtulan mini yükleyici, altında tamirat yapan Mustafa Vurucu'nun üzerine düşerken, yanında çalışan iki kişi ise kendilerini son anda yana atarak olası bir ölümden kurtuldu. Ağır şekilde yaralanan Mustafa Vurucu, iş arkadaşları tarafından mini yükleyicinin altında çıkarıldı.

Yerin yaklaşık 30 metre aşağısından arkadaşları tarafından sedyeyle taşınarak dışarı çıkarılan Mustafa Vurucu, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vurucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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