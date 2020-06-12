MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: İstanbul merkezli 8 ilde operasyon
GeriGündem Son dakika haberler: İstanbul merkezli 8 ilde operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İstanbul merkezli 8 ilde operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: İstanbul merkezli 8 ilde operasyon
Abone Olgoogle-news

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde 40 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğluna FETÖye üyelikten dava açıldı
Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu'na FETÖ'ye üyelikten dava açıldı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle