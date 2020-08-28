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Ramazan Eğri - Gamze Şimşek - DHA - AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın

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İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Alevlerin yükseldiği ormanlık alana helikopter de havadan su sıkarak müdahalede bulunuyor.

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