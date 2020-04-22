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DHA - AA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul için önemli karar! İşte kamuda yeni mesai saatleri

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Son dakika haberler... İstanbul için önemli karar! İşte kamuda yeni mesai saatleri
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı sonuna kadar mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada Corona Virüs tedbirleri kapsamında "Şehrimizde Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; İstanbul'da sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri, 27 Nisan pazartesi gününden, 27 Mayıs çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır." dedi.

Açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre, çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu belirtildi.

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