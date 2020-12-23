Son dakika haberler: İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Maradona tablolarının arkasında... Değeri 2 milyon TL

Gümrük ekipleri İstanbul Havalimanı'nda, Brezilya'dan gelen 72 yaşındaki Hırvatistan vatandaşı M.R'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı. Yolcunun beraberindeki bagajlardan Arjantinli futbolcu Maradona'ya ait küçük tablolar çıktı. İlk bakışta büyük bir Maradona hayranı olarak görünen yolcunun bagajları, tomografik x-ray tarama cihazından geçirildi.





TABLOLARIN ARKASINA YERLEŞTİRİLMİŞ



Taramanın ardından dedektör köpeklerin de kontrol ettiği tablolarda yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede tabloların arkaları açıldı ve bu bölümlere özel plakalar halinde uyuşturucu yerleştirildiği anlaşıldı. Yapılan aramada 12 adet tablonun arkasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.