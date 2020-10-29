Son dakika haberler: İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken anlar! Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı düzenleniyor

Dolmabahçe Sarayı önünden başlayan ve Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'dan 61 yat ve 650 sporcunun katıldığı yarış 4 gün sürecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başladı.



Yarış öncesinde, Dolmabahçe'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da sahil güvenlik teknesine binerek törene katıldı. Tören saygı duruşu ve teknelerin sirenleriyle başladı. Saygı duruşunun ardından Vali Yerlikaya yarışın startını verdi.

Yatlar Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yapılacak. 4 gün sürecek yarış 31 Ekim'de Adalar parkurunda “Mavi Vatan Kupası"etabı ve 1 Kasım'da ise, Kalamış Koyu'nda “Barbaros Hayreddin Paşa Kupası" etabı ile etkinlik sona erecek. Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu" unvanını ve Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanacak. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde şampiyonluk için yarışacağı organizasyonda toplam 5 yarış gerçekleştirilecek.