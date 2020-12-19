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Gülseli KENARLI-Ali AKSOYER-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

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Son dakika haberler: İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
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İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu.  Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.

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