AA
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Son dakika haberler... İstanbul Beyoğlu'nda korkutan patlama!
İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda, tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.
Patlamada, ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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