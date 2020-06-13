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Haber Giriş: 13.06.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İstanbul Beyoğlu'nda korkutan patlama!

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Son dakika haberler... İstanbul Beyoğlu'nda korkutan patlama!
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İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda, tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.

Patlamada, ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

 

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