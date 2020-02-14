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İHA-DHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 14:54,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü

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İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın risk nedeniyle daha önce boşaltıldığı öğrenilirken, olayda ölü ya da yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İstanbul Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir bina çöktü. 

Ölü ya da yaralının olup olmadığı henüz bilinmezken, binanın risk nedeniyle daha önce boşaltıldığı öğrenildi.

Son dakika haberler... İstanbul Bahçelievlerde bir bina çöktü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberler... İstanbul Bahçelievlerde bir bina çöktü

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