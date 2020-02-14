Son dakika haberler... İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir bina çöktü.

Ölü ya da yaralının olup olmadığı henüz bilinmezken, binanın risk nedeniyle daha önce boşaltıldığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...