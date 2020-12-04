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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 04.12.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İstanbul Avcılar'da sağlık çalışanına çirkin saldırı!

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Son dakika haberler: İstanbul Avcılar'da sağlık çalışanına çirkin saldırı!
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İstanbul Avcılar’daki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.

Olay, 2 Aralık Çarşamba günü Gümüşpala Mahallesi’ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi’nde meydana geldi. Bir kadın maskesiz halde sağlık merkezine girdi. Bu kadını gören Dr. Yağmur Turan, maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek uyardı. Birden sinirlenen kadın Dr. Turhan ile tartışmaya başlayarak hakaret etmeye başladı. Dr. Yağmur Turan, bunun üzerine polisi arayarak, cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı.

TIRNAKLARIYLA KOLLARINDAN YARALADI

Sinirlenen kadın, kendisini uyaran doktora hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaraladı. Kadın daha sonra sağlık merkezini terk etti. Olay, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Polis, kadının kimliğini belirlemek amacıyla araştırmaya başladı.

Son dakika haberler: İstanbul Avcılarda sağlık çalışanına çirkin saldırı



Dr. Yağmur Turan, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri herkesin bildiğini, buna rağmen, hamile, çocuk ve hastaların geldiği aile sağlık merkezine bir kişinin maskesiz gelmesine izin veremeyeceğini söyledi. Dr. Turan, kimliği henüz belirlenemediği için kadın hakkında dava açamadığını  sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildiğini söyledi.

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