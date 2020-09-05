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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 05.09.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Isparta'da orman yangını

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Son dakika haberler: Isparta'da orman yangını
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ISPARTA'nın Darıderesi köyünde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Isparta merkeze bağlı Darıderesi köyündeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfiaye ekipleri yönlendirildi. Yangına 1 helikopterin yanı sıra 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesiyle 60'a yakın personel, müdahaleye başladı.

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