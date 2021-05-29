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Melike YAZGILI - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 29.05.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul'da Anadolu yakasında 13 saatlik su kesintisi

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Son dakika haberler: İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul'da Anadolu yakasında 13 saatlik su kesintisi

İSKİ, 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Anadolu yakasındaki birçok ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla;  1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi. 

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

- Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.   

- Sancaktepe ve Üsküdar'da : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri. 

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