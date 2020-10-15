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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

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Son dakika haberler: İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Malatya'da, fabrika işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerine Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Hanifi Kaya yönetimindeki 44 S 0620 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberler: İşçi servisi devrildi Çok sayıda yaralı var

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