Son dakika haberler: Irkçı Yunan milletvekili Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırttığı anımsatıldı. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Lagos hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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