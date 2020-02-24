MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: İran'dan gelen Türk şoför, corona virus şüphesiyle gözlem altında
GeriGündem Son dakika haberler: İran'dan gelen Türk şoför, corona virus şüphesiyle gözlem altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) -
Haber Giriş: 24.02.2020 - 17:14,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: İran'dan gelen Türk şoför, corona virus şüphesiyle gözlem altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: İran'dan gelen Türk şoför, corona virus şüphesiyle gözlem altında
Abone Olgoogle-news

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs (corona virus) şüphesiyle gözlem altına alındı.

TIR şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı. Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı.

Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

Son Dakika! İran'a giden TIR şoförlerinde 'koronavirüs' tedirginliği
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle