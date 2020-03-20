MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... İran'da Corona Virüsü tablosu ağırlaşıyor: 1433 oldu
GeriGündem Son dakika haberler... İran'da Corona Virüsü tablosu ağırlaşıyor: 1433 oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA-İHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İran'da Corona Virüsü tablosu ağırlaşıyor: 1433 oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... İran'da Corona Virüsü tablosu ağırlaşıyor: 1433 oldu
Abone Olgoogle-news

İran'da son 24 saatte yeni tip Corona Virüsü nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 433'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 19 bin 644 olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 433’e yükseldiğini açıkladı.

Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 237 kişinin korona testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, ”Son 24 saat içerisinde bin 237 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 149’u hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı bin 433’e ulaştı” dedi.

Cihanpur, ”Ülkede Korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 6 bin 745 kişiye ulaştı” açıklamasında bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle