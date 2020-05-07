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GeriGündem Son dakika haberler: Irak kuzeyine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Irak kuzeyine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler: Irak kuzeyine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.'' açıklamasında bulundu.

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