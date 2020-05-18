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Haber Giriş: 18.05.2020 - 15:15,Son Güncelleme:

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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