Son dakika haberler... İngiliz uyuşturucu karteline İstanbul'da operasyon! Kullandıkları yöntem şeytanın aklına gelmez!

CNN TÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Kolombiya’da uluslararası uyuşturucu karteline ait 1 tonluk bir kokain yakalaması yapıldı.

KOLOMBİYA’DAN İSTANBUL’A BÜYÜK SEVKİYAT

Aynı kartelin, Türkiye’ye de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kokainlerin 6 konteynır dolusu gübreye emdirilerek gemi ile Ambarlı Limanı’na getirildiği belirlendi.

UYUŞTURUCU KARTELİ TAKİBE ALINDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da buluşmaya hazırlanan uyuşturucu kartelinin tüm üyelerini eknik ve fiziki takibe aldı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri de, uyuşturucu yüklü konteynırları izlemeye aldı.

KONTEYNIRLAR AÇILDI OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Gümrük Muhafaza müdürlüğü ekipleri 2 ayrı parti halinde gelen 6 konteynırı açarak numune aldı. Yapılan ilk incelemelerde kokainin izine rastlandı.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KARTELİ YAKALANDI

İstanbul Narkotik polisi de, aylardır takip ettiği uyuşturucu karteli üyelerini tek tek yakaladı. Yakalanan zanlılar arasında, uyuşturucu konusunda ünlü bir ailenin üyeleri de bulunuyor.

TANINMIŞ MÜZİK GRUPLARIYLA ÇALIŞMIŞ!

Konteynırlarına el konulması üzerine Sirkeci’de kaldığı otelden cep telefonunu kapatarak kaçmaya çalışan İngiliz uyruklu Anthony Murray gözaltına alındı. Murray’ın İngiltere’de daha önceden uyuşturucu nedeniyle tutuklandığı ve bir dönem İngiltere’nin tanınmış müzik grupları olan Happy Monday’s ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu kartelinin 15 üyesi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.