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DHA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İngiliz ajanın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

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Son dakika haberler... İngiliz ajanın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı
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İstanbul Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, ölümün "yüksekten düşme" sonucu gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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