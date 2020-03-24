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Haber Giriş: 24.03.2020 - 10:06,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İnfaz düzenlemesi yolda... Görüşmeler başladı

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Son dakika haberler... İnfaz düzenlemesi yolda... Görüşmeler başladı
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AK Parti ile CHP infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi, görüşme başladı.

 AK Parti ile CHP heyetleri infaz düzenlemesini görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldi.

Görüşmeye, Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan ve Mehmet Muş, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul milletvekili Zeynel Emre ve Mersin milletvekili Alpay Antmen katıldı.

İnfaz paketiyle ilgili detaylar ortaya çıktı Cezanın yarısını yatan şartlı salıverilecek
İnfaz paketiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Cezanın yarısını yatan şartlı salıverilecek
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