Son dakika haberler: İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuştan acı haber

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Yeni Mahalle’deki 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. İncirlik Hava Üssü'ndeki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman’ın arkadaşları, kendisinden haber alınamayınca evine gitti. Kahriman’ın kapıyı açmaması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Kahriman’ın yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kahriman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.







Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla oturduğu apartmanın damında mangal yakan Kahriman'ın, arkadaşları gittikten sonra havanın soğuk olması nedeniyle mangalı yattığı odaya aldığı öne sürüldü. Kahriman’ın, mangaldaki kömürden çıkan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Kahriman’ın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.