MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İnanılmaz görüntüler... Keçisini kurtarmak istersen bataklığa saplandı
GeriGündem Son dakika haberi: İnanılmaz görüntüler... Keçisini kurtarmak istersen bataklığa saplandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ - DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İnanılmaz görüntüler... Keçisini kurtarmak istersen bataklığa saplandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Oruç Vural (60), bataklığa saplanan keçisini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı. Vural ve keçisi ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

11
  • Keçisini kurtarmak istersen bataklığa saplandı
  • Keçisini kurtarmak istersen bataklığa saplandı
  • Keçisini kurtarmak istersen bataklığa saplandı
  • Keçisini kurtarmak istersen bataklığa saplandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki bir kum ocağında meydana geldi.

Oruç Vural'ın kum ocağının sahasında otlattığı keçilerden biri su içerken bataklığa saplandı. Vural, keçisini kurtarmaya çalışırken kendisi de bataklığa saplandı.

Beline kadar bataklığa batan ve tüm çabalarına rağmen çıkamayan Vural'ı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla Oruç Vural ve keçisi bataklıktan kurtarıldı.

Ekiplere teşekkür eden Vural, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle