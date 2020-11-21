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Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İnanılmaz! Aracın kapıları açıldıkça çok şaşıracaksınız

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Van'ın Gürpınar ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve yapılan takip sonucu yakalanan 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Durdurulan otomobillerin tekinden 1 kaçak göçmen çıkarken, diğerinin içinden 7, bagajından 3 kaçak göçmenin inmesi dikkat çekti.

Van Emniyet Müdürlüğü Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Gürpınar ilçesinin Kurubaş mevkisinde 2 araç takibe alındı. Ancak 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 araçtakiler, yapılan takip sonucu yakalanarak durduruldu. 

Son dakika haberler... İnanılmaz Aracın kapıları açıldıkça çok şaşıracaksınız

Araçlarda yapılan aramalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Durdurulan otomobillerin tekinden 1 kaçak göçmen çıkarken, diğerinin içinden 7, bagajından 3 kaçak göçmenin inmesi dikkat çekti.

Son dakika haberler... İnanılmaz Aracın kapıları açıldıkça çok şaşıracaksınız

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 11 kaçak göçmen işlemlerini ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan araç sürücüleri F.Ş. ve M.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberler... İnanılmaz Aracın kapıları açıldıkça çok şaşıracaksınız

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