Son dakika haberler: IMF iddialarına cevap... AK Parti’nin önemli ismi canlı yayında anlattı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programında konuştu. Kurtulmuş, Türkiye ile IMF’nin görüştüğü iddialarıyla ilgili olarak, ''Bir kere çok net söylüyoruz Türkiye 2014’ün mayıs ayında kurtulduğu IMF’nin kapısına bir daha gitmeyecektir. Çünkü Türkiye tecrübesi de dünya tecrübesi de bize bir şey gösteriyor. IMF bir hayır kurumu değil. IMF bir finans kurumu da değil sanıldığı gibi.



IMF dar durumda kalan ekonomilere sadece üç beş kuruş para yardımı yapmakla kalmıyor. “Senin ekonomi politiğini de ben yöneteceğim” diyor. Yani ülkelerin siyasal yönetimine ortak olmaya çalışıyor. Nitekim Türkiye’de de aynı şeyi yaptılar. Türkiye çok şükür bunlardan kurtuldu. Bir daha asla IMF’nin kapısına inşallah düşmeyecektir Türkiye.'' dedi.